Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased lähevad tööandjatega tutvuma

9.-12. klassidele suunatud karjääriretked toimuvad Kredexi eestvedamisel tänavu juba viiendat korda. “Karjäärivalik on inimese elus üks suuremaid otsuseid ning parim viis omandada ettekujutust töömaailmast on keset ettevõtete igapäevategevusi. Kui me tahame edendada ettevõtlust ja ettevõtlikkust üle Eesti, siis on oluline näidata noortele, et töövõimalused ei asu vaid suurtes tõmbekeskustes, vaid ka kodukandis leidub atraktiivseid võimalusi eneseteostuseks,” sõnas KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus. “Meie varasem kogemus näitab, et pea 70% õpilastest on huvitatud külastatud ettevõtetesse kas praktikale või tööle minemisest,” lisas Aus.