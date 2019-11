Kapten hüüdis: "Kõik välja!", ja nii me läksimegi…

Kohal käis ka päästekopter meedikutega. Kõik hädasolnud vaadati üle ning anti vajalikke ravimeid, kellele tarvis.

Järgmisel päeval laiult üle mere tagasiteele asudes oli merehädas olnu sõnul kaatrisse astudes kõhe tunne. Seekord tõmbas ta kohe vesti selga ja istus igaks juhuks lahtise taeva all – kabiini ta enam minna ei julgenud. Tagasi mindi ka teise paadiga, mitte sellega, mis õnnetusse sattus. Ümberläinud paat oli järgmisel päeval veel madalikul.

Viirelaiul juhtunud mereõnnetus suudeti saada kontrolli alla enne, kui päästesalgad välja sõitsid. Õnnetusele reageeris nii PPA kui ka merepäästjad, kuid abi koordineerimatus külvas asjatut segadust.

Välja sõitis vaid merepääste Kesse üksus, kuid seegi pööras tagasi. Virtsust käis sündmuskohal lootsikaater.

"Mees üle parda!"-häire sai ka liinil olnud parvlaev Piret. Sealt lasti kohe paat vette, et päästma sõita. Siiski tühistas merevalvekeskus häire enne starti ja paat tõsteti Pireti pardale tagasi.

Kuivastu sadamast viidi lennusalga kopteriga laiule meedikud, abi seal keegi ei vajanud.

Mihkel Jürisson Muhu merepäästest FOTO: Erakogu

Mihkel Jürisson Muhu merepäästest ütles, et abi koordineerimisega oli üksjagu tegemist. Nimelt olid asjaga tegelema hakanud nii häirekeskus kui ka merevalvekeskus. "See külvas üksjagu segadust ja paanikat," märkis ta.

Mihkel Jürisson rääkis, et häirekeskusest oli hakatud merepäästjaid läbi helistama ilma merevalvekeskuse teadmata. "Oli kaks koordineerimist paralleelselt," kirjeldas Jürisson arusaamatut olukorda.

"Kui need inimesed (hädalised – toim) oleks vette jäänud kauemaks, võinuks seetõttu tulla sellest palju tõsisem olukord," kinnitas ta.

Mihkel Jürisson tunnistas, et Viirelaiu puhkekeskus on oma riskialti tegutsemisega varemgi silma hakanud. Mereõnnetus polnud seal esmakordne. Õnnetus on juhtunud ka siis, kui keskust alles ehitati. Toona pääses märjast hauast viis meest.

"Ütlen ausalt, et nendega on olnud väga palju probleeme," ütles Jürisson. "Just sellepärast, et nad võtavad asjatult riske." Tema sõnul viiakse inimesed ära iga ilmaga. Jürisson lisas, et merepäästmisega tegelejatel on seetõttu kõrgendatud valmisolek.

Saarte Hääl rääkis nii mõnegi inimesega, kes on samuti tormise ilmaga sama kaatriga Viirelaiul käinud. Nende sõnul ei pakkunud kapten neile kordagi päästeveste selga panemiseks ning neid ei olnud ka kaatris näha.