Saarlased on Ajujahil lipuheiskaja ja talveriietega

Turismi ja teenusmajanduse valdkonnas laekus konkursile idee nimega "Erwiini", tegemist on mobiiltelefoni rakendusega, milleks on elektrooniline giid.

Tööstuse ja disaini valdkonnas soovitakse tootma hakata funktsionaalseid laste talveriideid. Idee autor tahab nimelt välja töötada mugavad, lihtsasti kasutatavad ja turvalised talveriided beebidele ja väikelastele. Need aitaksid vanematel lihtsamini väikelaste hügieenitoiminguid teha ning muudavad autosõidud beebidega mugavamaks ja turvalisemaks.

Energeetika ja keskkonna idee on nimega "LightEST". Need tooted on mõeldud inimestele, kes tahavad paigaldada kas sise- või välisruumidesse LED-valgusteid, mis täiustavad nende kodukino või muid kohti.