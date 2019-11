KÜLA LOOD: Endel Kumm, sõrulane kes käib metsas kalal

Hästi maitseb ka silmukala, mida kevadeti aeg-ajalt Jämaja ojas leidub. Paraku ei meeldi see raipesööja kuulsusega delikatesskala majaperenaisele. Kunagi tõi hea sõber Leo Tiri Endlile sünnipäevaks 300-grammise silmupurgi, mille hind kaupluses on üsna krõbe.

Pärast kroonuteenistust 30 aastat Pärnus ja Tallinnas rooli keeranud Endel Kummil on sünnikodu ja seal lookleva ojaga nii tugev emotsionaalne klapp, et sünnikoju naasmine oli tal mõttes kogu aeg. 18 aastat tagasi andis Endel koduigatsusele lõpuks järele ning on nüüdseks kogu majapidamise korralikult üles kõpitsenud. Poolsaare sisemuses asuv Kummi talu jääb merest paari kilomeetri kaugusele. Endli maja asub merepinnast 26 meetri kõrgusel. Meri ise pole Endlile kunagi korda läinud. Talle meeldib mets ja krunti mööda siuglev imeline oja, mille kohati kolme meetri kõrguselt kaldalt ta kudevate kalade mängu imetleb. Ojast pumpab Endel ka juurviljadele kastmisvett. “Ma usun, et see on üks Sõrve ilusamaid kohti,” ei jäta ta ütlemata.