Noored taivanlased toetasid abivajajaid 5000 euroga

Riigikogu Taiwani toetusrühma esimees Kalle Laanet ütles, et Taiwan on juba pikemat aega toetanud erinevaid organisatsioone ka Saaremaal. Läinud aastal toetati Orissaare maadlusklubi, kes sai 6000 euro eest uue maadlusmati, toetatud on ka näiteks võimlemisklubi Pärl.

"Hiina Vabariigi esindus Riias on toetanud varem, kuid seekord on esimene kord, kus noored ettevõtjad on ise toetusraha kokku kogunud," kõneles Laanet. Ta märkis, et kui esialgu plaaniti koguda 10 000 eurot, siis lõpuks saadi isegi 20 000 eurot. Seda selleks, et toetada Eestis MTÜ-sid või lapsi, kes on kas erivajadustega või lasterikastest peredest. "Valisime välja neli mittetulundusühingut: ühe Saaremaalt, ühe Pärnumaalt ja Harjumaalt ning Tallinnast," sõnas Laanet. "Õnnelikud olid nii noored taivanlased kui ka need ühendused, kes toetuse said. Usun, et see raha läheb tõesti laste hüvanguks."

MTÜ Meelespea üks eestvedajaid Aive Laanemets ütles Kadi raadiole antud intervjuus, et eilne päev oli tänu toetusele tõeliselt rõõmus. Laanemetsa sõnul pidi toetuse saamiseks esitama taotluse ning nagu nüüd selgus, läks neil õnneks. "Osutusime valituks," rõõmustas ta. Eile anti toetussummad pidulikult ka üle.

Laanemetsa sõnul on niivõrd kaugelt tulnud rahaline toetus Meelespea jaoks esmakordne. "Oleme 12 aastat teinud seda tööd vabatahtlikena. Meile ei ole väga palju rahalisi toetusi antud. Kui oleme küsinud konkreetse asja jaoks, nagu näiteks erivajadustega laste jõulupeoks, siis oleme saanud," kõneles ta. "Nii kaugelt tulnud raha pole me aga kunagi saanud. Ja see on väga tänuväärne."

Aive Laanemetsa sõnul leitakse rahale kindlasti rakendus. "Oleme seda meelt ja ütleme ka, et inimesed, pöörduge meie poole ja andke teada kasvõi oma naabritest ja tuttavatest, kes on kehval järjel ja vajavad midagi – selle jaoks me ju olemegi!"

Taiwani organisatsiooni asepresident Owen Lee tõdes, et kuna neil on varasemast kokkupuuted Kalle Laanetiga, kes on rääkinud neile siinsetest oludest, tekkis neil idee aidata. "Kogusime oma liikmetelt annetusi, et toetada siinseid mittetulundusühinguid. Ja selleks me nüüd siin olemegi, et see kogutud toetus üle anda," sõnas Owen Lee.