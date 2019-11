"Pealtnägija" aitas lahendada Tagaranna sadama vaidlust

Tema plaan oli hakata Tagarannas tegelema kalaturismiga. Sadama abihoone, kus varem hoiti peamiselt kohalike võrke, ehitati ümber ja pakub juba enam kui aasta muu hulgas Airbnb kaudu majutusteenust. Kohalikele tuli aga külma dušina, et päästejuht peab enda omaks kogu sadamat. "Järgmine päev oligi sisuliselt selline tõlgendus, et OÜ Shinetes omandas kogu Tagaranna küla sadama," väljendas kohalik elanik Andres Tarvis pettumust.

Intriigi kese ongi siin: kas Soodla omandas 10 000 euroga õiguse tervele rohkem kui 400 000 eurot maksnud sadamale või ainult kuuri? Kohalikud ütlevad, et ainuüksi müügihind näitas, et leping puudutas ainult hoonet. Soodla leiab, et jutt käib krundist koos kõigega. "Sadamat ei ole võimalik opereerida ilma hooneta, kus on kõik sadama juhtimine, kommunikatsioonid, vesi, elekter. Samamoodi ei ole hoonet võimalik kasutada ilma sadamata," ütles Soodla.