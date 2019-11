Kuressaare saab uued bussipaviljonid

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel ütles, et uut tüüpi kitsamad ootepaviljonid pannakse edaspidi peatustesse, kus on kitsad kõnniteed ja talvel tekib probleeme lumelükkamisega. Praegu on küsitud hinnapäringut 3,5–4 meetri pikkuse paviljoni kohta. Millal uued varjualused paika saavad, on veel vara öelda.