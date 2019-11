Tellijale

Üle kolmekümne aasta parvlaeval (alguses Suurupil, siis Severodvinskil ning seejärel Tehumardil) meeskonna kokana töötanud Helle Kolde mäletab, et just 1973. aastal liinile tulnud Tehumardi, mille kapteniks muhulane Väino Tammisaar, oli esimene laev, kuhu reisijate tarbeks puhvet ehitati. See oli 1975. aasta paiku. Puhvet rajati laeva ühte otsa toidulao asemele ja sinna pääses reisijatesalongi otsast kitsukest treppi mööda, mäletab proua, kes praegu Läänemaal pensionipõlve peab. Puhvet müüs lihtsat toitu: saiakesi, kohvi ja võileibu, nende seas ka kiluvõileibu.