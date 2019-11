JUHTKIRI: Aasta isa tiitlit väärt

Seda enam väärivad tunnustamist need isad, kes oskavad oma perekonda väärtustada ja oma lastele toeks olla.

Tänavu Saare maakonna aasta isa tiitli pälvinud Raido Liitmäe ja poeg, kergejõustiklasena tuntud Rauno sõnul on isa tema suur eeskuju ja mehelikkuse etalon. Ning et isalt on ta kaasa saanud töökuse, kindlameelsuse ja tugeva tahte midagi elus korda saata.