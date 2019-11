Kümne kuuga sündis aasta jagu lapsi

Naistearst Thea Rahumeele sõnul on käesoleval aastal Kuressaare haiglas ilmavalgust näinud koguni 228 last. Eelmisel aastal sündis haiglas 250 last. "Kuna kaks kuud on veel aasta lõpuni aega, loodame, et vähemalt 260 sünnitust tuleb tänavu kokku küll," ütles Rahumeel, lisades, et niisugune on tagasihoidlik prognoos.