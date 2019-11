Viis tundi jalgadele valu: entusiastid jooksid linnast Sõrve

Idee taga on tulihingeline jooksuentusiast Marek Kesküll , kelle sõnul sündis tal idee nõnda pikk jooks ette võtta sel kevadel, kui ta osales tervisenädala väljakutses. Tegemist oli samuti sõprade ringis tehtud vabas vormis ettevõtmisega, mis kestis tegelikult isegi kaks nädalat. Selle raames pidi iga päev end natuke liigutama, sellest pilti tegema ja sõpradele postitama.

"Suures jooksutrennihoos lubasin sõpradele, et jooksen sügisel Kuressaarest Sõrve ning paljud avaldasid soovi minuga koos joosta," lausus Kesküll. Nii see idee sügisestesse jooksuplaanidesse kirja saigi.

Ta rääkis, et paar nädalat varem ilmateadet uurides selgus, et 9. november oleks jooksmiseks ideaalne päev – vihma ei lubatud, tuult pidi olema minimaalselt ning oodata oli mõnusalt karget õhku. Nii otsustatigi selle kuupäeva kasuks. "Mõeldud, tehtud," märkis Kesküll.

Teekond oli idee autori sõnul täis rõõmu ja valu, füüsilist ja vaimset katsumust. Suurema pundina suudeti koos püsida kuni 31. kilomeetrini. Siis läks Marek Crisiga teistel eest ära, eesmärgiga enne päikeseloojangut Sõrve tippu jõuda. "Tempo oli nii hea, et jõudsime lausa tund aega varem kohale," tunnistas ta. Veidi pärast Marek Keskülli ja Cris Koppeli finišeerumist jõudis kohale ka Birgitti Pilvet. "Raske teekonna lõppu jõudes valdas kõiki õnnejoovastus ning tahtmine asja korrata," kinnitas Kesküll. "Mul on hea meel, et osalejatel oli aktiivne laupäev ning nii mõnigi sai läbitud elu pikima distantsi!"