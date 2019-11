Priit Rahnel püüdis 15-kilose "punase": Paat oli kala täis!

"Kui juba üle ääre tuli, siis oh-oh kurat – paat oli kala täis!" rääkis mees Saarte Häälele. Ta lisas, et siiski oli hüljes jõudnud ka seda kala näksimas käia. "Hülged on kogu aeg nagu kaarnad ümber, mõnikord kolm-neli pead korraga jaol."

Kas Rahneli seni kaalult suurimaks – täpselt 15 kg – saagiks osutunud kala on meriforell või lõhe, selles asjatundjad pilte vaadates selgusele ei jõudnud. Rahneli arvates on meriforell, kuid kirglik kalamees Vladislav Koržets märkis, et kehatäppide järgi oleks justkui pigem lõhe – need on valdavalt pealpool küljejoont.