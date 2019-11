Ennetusnädala avab ohvriabikonverents

Kutse reedesele konverentsile Meedla kojas on saanud poolsada inimest: sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, arstid, kiirabitöötajad, psühholoogid jne.

Pauksoni sõnul on konverentsi peamine teema seksuaalvägivald ja selle märkamine, põhjalikumalt tuleb aga juttu laste vastu suunatud seksuaalkuritegudest ja nende ennetamisest. Üks esineja, kes sel teemal sõna saab, on Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lea Pähkel.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on loodud Tallinnas, Pärnus, Tartus, Ida-Virumaal.

"Seal tehakse arstiläbivaatust, võetakse proovid ning vajadusel tulevad sinna kohale ka politseiuurijad, et inimene ei peaks mitmes kohas käima," rääkis Paukson. "Saaremaal sellist keskust küll ei ole, ent meie inimesed saavad minna Kuressaare haiglasse, kus saab samasugust abi kui kriisiabikeskusteski."

"Juhuslikult on 15. novembril ka meie ohvriabi 15. aastapäev," märkis Katrin Paukson. "Just sel kuupäeval alustasime me, konkursi läbinud tulevased ohvriabitöötajad, oma väljaõpet."