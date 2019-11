Saarlane leekidega võitlevas Austraalias: Siin ei ole täna kohta ralliks!

FOTO: Timo Anis

Anise sõnutsi on metsapõlengud rallikeskuse Coffs’i ümbruses oma pindalalt ja võimsuselt suured. Ralli hoolduskeskuses tema sõnul ei kannatanudki väga olla. "Suitsu on nii palju, et pärast kümmet minutit hakkas juba pea valutama," rääkis Anis, et naljast on asi Austraalias kaugel. "Siin ei ole naljategemiseks kohta praegu – meeleolu on rusuv ja väsitav ning minule teadaolevalt on paljudel sama seis."

FOTO: Timo Anis

Fotograafi sõnul on mõned kohalikud elanikud tules elu kaotanud, rääkimata sellest, et nende vara on läinud tuleroaks. "Siin ei ole täna kohta rallisõiduks!" kinnitas Anis. Tema hinnangul oleksid ralli korraldajad pidanud selle otsuse tegema juba eelmisel nädalal, et ralli jääb sedakorda lõõmavate metsapõlengute tõttu ära.

FOTO: Timo Anis

Eile oli Timo Anise sõnul ka kohalik Coffs Harbour’i lennujaam suletud, ajakirjanduse andmeil on ka Sydney lennujaamast väljuvad lennud mitmeks päevaks tühistatud. Ühtlasi on osaliselt liiklusele suletud lõunapoolne maantee Sydneysse. "Ma sõitsin tulejoone ees paarkümmend minutit enne, kui seljataga kõik suleti," rääkis Anis, kes tänu õnnele ja kiirele otsustamisele jõudis õigeaegselt siiski Sydneysse välja. "Paar väikest asulat, kust läbi sõitsin, on juba praeguseks maha põlenud."

FOTO: Timo Anis

Anis usub, et üle maailma – ka Saaremaalt – Austraaliasse kohale tulnud inimesed, kes tahtsid värske maailmameistri Ott Tänaku hooaja viimast võidusõidu etappi näha, ihkavad nüüd nii kiiresti kui võimalik tagasi koju oma lähedaste juurde lennata. Kuidas ja kui kiiresti see neil õnnestub, pole teada.

Ott Tänaku meeskonna Toyota Gazoo Racing’i võistlusautode ettevalmistuse eest vastutava ja Jari-Matti Latvala auto saarlasest peainseneri Taavi Ellermaa sõnul on nende seltskonnas olemine rahulik.

"Meil siin Coffs’is pole väga hullu, inimesed on rahulikud ja elu käib normaalselt," rääkis ta.

Leegid asuvad tema sõnul Coffs’ist 25–30 kilomeetrit sisemaa poole. "Lihtsalt hommikul oli meeletu suits õhus ja polnud lihtne hingata – tuul kandis tuhka linna peale."

Kui hotellis püsida, on kõik kontrolli all. "Paanikat ja küünte närimist pole, meie seas vähemalt," sõnas Ellermaa. "Kohalike jaoks, kes oma kodu ja vara kaotavad, on muidugi draama."