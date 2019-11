Tänak toetas põlengutega võitlevaid tuletõrjujaid

"Olen mõtetes kõigi nendega, keda ja kelle lähedasi kohutavad metsapõlengud New South Walesi osariigis on puudutanud," ütles Ott Tänak. "Et mu isa on samuti tuletõrjuja, tean ma, kui ohtlik ja keeruline see töö on," tõdes saarlasest rallisõitja, lisades, et kogu ta austus kuulub tuletõrjujatele ja vabatahtlikele, kes annavad endast kõik, et tagada meie turvalisus.