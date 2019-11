Pimedad Kuressaare kesklinna teekattemärgistusest sotti ei saa

"Praegu on küll astuda parem ja kindlam – selle vastu vaielda ei saa," ütles Anneli Lõhmus. "Samas tegid kõnniteed orienteerumise lihtsamaks ja andsid kindlustunde, et jalutades auto alla ei jää. Praegu, kui neid siledaid plaate mööda kõnnin, kuidas ma aru saan, kus ma parasjagu viibin?"

Vallaarhitekt Mark Grimitliht möönis 13. juuli Saarte Hääles ilmunud arvamusloos "Jagatud ruum ühendab", et jagatud ruum võib problemaatiliseks kujuneda pimedate ja nägemispuudega inimeste jaoks, "kuna linnaruumi elemendid nagu valgustus, äärekivid ja puutetundlikud pinnad on nende jaoks väga olulised orienteerumiseks". "Nende eemaldamine või teisiti kasutamine võib tuua liikumisel kaasa hirmu, usalduse ja enesekindluse puudumise," kirjutas linnaarhitekt.

Märgistus olgu pimedatele ja vaegnägijatele kättesaadav

"Kuressaare kesklinna kohandamine nägemispuudega inimeste liikumiseks sobivaks on keeruline teema," tõdeb Saaremaa vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik Valmar Kass.

Sellises mahus ja nii suure pindala peale ei ole Eestis nägemispuudega inimestele taktiilsete tähistega piirkonda veel ehitatud.

Sellega seoses peab Saarte Hääle toimetust tänama, kes otsustas ehitatut testida ja vead esile tõsta. Ehitus- ja planeerimisosakonnal on detailsed materjalid, millest kõnealuse ala projekteerimisel lähtuti. Projekteerimise hetkel määrust veel väljastatud ei olnud ja juhendini viis meid Mati Press.

Asjaolu, et kauplused oma reklaamtahvleid ja inimesed oma autosid nägemispuudega inimeste teele paigutavad, tuleneb arvatavasti kodanike teadmatusest. Loodame, et teie artikkel suurendab inimeste teadlikkust. Arvata võib, et inimene, kellel seda juhtteed vaja ei lähe, ei pruugi täpselt teada, millega tegu. Samuti leidub ka kindlasti juhuseid, kui buss ei peatu täpselt taktiilse märgistuse kohal ja nägemispuudega inimene peab ise märgistust otsima.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui märgistus on tänavale projekteeritud, siis peab see olema ka inimesele kättesaadav. Sama kehtib ka talvel lume ja jääga. Vald on selles osas avatud lahendusi otsima ja kui mingi osa projekteeritust ei tööta, siis tuleb see kindlasti ümber teha. Samuti peab sellisel juhul kriitiliselt vaatama ka juhendit, mille järgi projekt sai tehtud.

Peame siiski ka arvestama, et taktiilne märgistus ei tee nägemispuudega inimesest nägijat ja iga kodanik peab olema valmis puudega inimest aitama.