Kuressaare haigla alkoravil käivad kümned inimesed

Haigla ravijuhi Edward Laane sõnul on Tervise Arengu Instituudi programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames Kuressaare haigla pakutavas alkoravis mullu juulist praeguseni osalenud 57 inimest, kelles 26 on ravi lõpetanud. Praegu osaleb programmis 31 inimest, neist seitse naised. Statsionaarset ravi haiglas on vajanud 13 inimest, neist üks naine.