Lääne-Saare kogukonnakogu võib jaguneda kolmeks

Lääne-Saare kogukonnakogu arutas oma viimasel koosolekul võimalust, et edaspidi oleks Kaarma, Lümanda ja Kärla piirkonnal igaühel omaenda kogukonnakogu. Praeguse kogukonnakogu piirkond on liiga suur. Kõiki ei huvita naabrite tegemised ning eelistataks tegeleda pigem omaenda kandi muredega. See tähendaks omakorda Lääne-Saare kogukonnakogu laialiminekut.