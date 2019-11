ANNE OOLUP: Ehitust läks õppima taluneiu, Saaremaale jõudis ehitusinsener

Anne Oolup teadis juba tudengipõlves, et Saaremaa on koht, kus ta tahab elada ja töötada. Saarlaste rahulik meel ja kaunis keel võlusid teda sedavõrd, et ülikooli lõpus palus ta end siia tööle suunata. Pool sajandit hiljem on tema juured kindlalt sügaval Saaremaa pinnas.