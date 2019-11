Kuressaare kesklinnas kunagise Edu poe ülemisel korrusel on end sisse seadnud hulk rahvast, kellel on vabadus töötada igal ajal ja igal pool. Vabakontori inspireerivas keskkonnas saavad kokku inimesed, kes täiendavad üksteist ka siis, kui tegutsevad sootuks erinevas valdkonnas.