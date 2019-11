Veiko Maripuu: suurfarmide toetamine on ebaõiglane

Ministeeriumi eelnõu kohaselt hakkavad saarte piimatootjad saama piimalehma kasvatamise otsetoetust. 250 eurot lehma kohta hakatakse maksma ka saartel tegutsevatele üle 400-pealiste karjade omanikele, kes siiani sarnaselt Eesti teiste suurfarmidega piimalehma toetust ei saanud. Päriselus tähendab see, et toetust hakkab saama kolm Saaremaa suurfarmi: Kõljala, Kärla ja Mereranna. Ülejäänud Eesti saartel üle 400-pealisi piimakarju pole. Raha uue toetuse jaoks tuleb ühtse pindalatoetuse vähenemisest 18 sendi võrra hektari kohta.

Maripuu palub ministeeriumil avalikustada "lobistide ettepanekud, koosolekute protokollid, seletuskirjad jms", mille tulemusena sündis otsus toetada ekstra just üle 400-pealiste piimalehmakarjade omanikke saartel. Lobistina on Maripuu välja toonud Kõljala suurfarmi omaniku, Saaremaa põllumeeste liidu juhi Tõnu Posti. "Kas te ei saa aru, kui ebaõiglane on nii salaja vaikselt susserdada? Kui aru ei saa, siis tuleb ministeerium laiali saata," kirjutab Maripuu ministeeriumile.

Lambakasvatajate juht märgib, et põllumajanduspoliitika ei ole lobistid, suvaküsitlused ega pooltõed statistikast, vaid on midagi enamat. Põllumajanduspoliitika aluseks peavad olema teadusuuringud ja eesmärk ühiskasu. "Erakasu teenindamine on riigimehe patt," tõdeb Maripuu. Tema hinnangul on Eesti suurtootjaid toetatud juba piisavalt ja hektarimakse vähenemine 18 sendi võrra nõrgemate arvelt on ebaõiglane. "Kas viljakasvatajatel, lihaveisekasvatajatel ja lambakasvatajatel saartel on kergem?" küsib Veiko Maripuu.