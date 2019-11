Politsei uurib kassilaskmist

Ahti Lepp: Olgem liikluses ettevaatlikud!

Kuna käes on aasta pimedaim aeg, palun inimestel liikluses eriti ettevaatlik olla. Sõidukijuhid peaksid olema eriti tähelepanelikud ülekäiguradade läheduses, kus kõnniteede hämaramatest nurkadest võivad ootamatult teele astuda jalakäijad. Jalakäijatele ei väsi ma meelde tuletamast, et üleriiete külge tuleb kinnitada helkur. Teed ületades tuleb aga enne ülekäigurajale astumist veenduda, et sõidukijuht on teid märganud.