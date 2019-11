Maaelanikud saavad kriisinõu

Sel nädalal alanud maapiirkondade elanike ja külavanemate kriisikoolitustel jagavad naiskodukaitsjad inimestele baasteadmisi esmaabist, kriisiks valmisolekust ja tutvustavad selleteemalist äppi "Ole valmis!".

Naiskodukaitse instruktor Piret Paomees ütles Saarte Häälele, et esimesed õppekohtumised Kihelkonnal ja Nasval näitasid, et inimesed on ohuolukordadest siiski üsna teadlikud ja enamikul ka mingid varud olemas, eriti maapiirkondades.

Tema sõnul oli tänuväärt see, et kohapeal teemasid käsitledes tekkis osalejatel kohe ka ideid. "Näiteks kortermajade elanikud hakkasid arutama, kus on lähimad allikad või tavalised mehaanilise käsipumbaga kaevud. Mõeldakse juba ka, kelle juurde koguneda, kui midagi juhtub, ja kus on võimalik gaasi- või puupliidi peal süüa teha," rääkis ta.

Saaremaal tekitavad kriisiolukorra kõige suurema tõenäosusega elektrikatkestused. Ulatuslikum elektrikatkestus Saaremaal oli tänavu jaanuaris, mil vooluta jäi 13 000 tarbijat. Kuressaare oli kottpime neli tundi.

FOTO: Piret Paomees

Seetõttu keskenduvad ka naiskodukaitsjad ennekõike sellele teemale. Teisipäevasel Nasva kohtumisel oli jutuks ka üleujutus ja kuhu selle puhul abi saamiseks pöörduda.