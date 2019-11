LUGEJA KÜSIB: Millist koolitust nõutakse esmaabiandjalt?

Esmaabiandja ei pea ülaltoodud koolitust läbima, kui ta on samaväärse koolituse läbinud kuni kolm aastat enne esmaabiandjaks määramist. Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitust saab lugeda samaväärseks koolituseks, mis tähendab, et kui töötaja on läbinud mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse kuni kolm aastat enne esmaabiandjaks määramist, ei ole uue koolituse korraldamine vajalik. Tööandjal tuleb ainult meeles pidada, et kolm aastat pärast autokoolis esmaabi koolituse läbimist tuleb töötaja saata täienduskoolitusele kestusega kuus akadeemilist tundi.