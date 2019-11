SAARLASEKS OLEMINE annab konkurentsieelise, see pole häbi ja selle üle on põhjust olla uhke, kinnitab Meelis Kubits.

Saaremaalt pärit suhtekorraldaja ja kultuuridiplomaatia edendaja Meelis Kubits tunnistas Kadi raadio saates "Ulgusaarlased", et siinsed vallajuhid kuulavad inimesi tegelikult hea meelega ja see on suur asi.