Kodanikud peavad Kuressaare kesklinna liiklusohtlikuks

Sama seisukohta väljendas ka kauaaegne liiklus- ja autoajakirjanik Toomas Harjus, kelle sõnul on selline olukord pigem korralagedus.

Segaduse osas on eraisikuna sotsiaalmeedias sõna võtnud ka politseinikud. "Kui aus olla, siis ma ei saa aru, miks need eesõiguse muudatused seal kesklinnas tehti, minu arvates külvab see vaid asjatut segadust," kirjutas üks neist Facebooki Saaremaaga seotud grupis.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk toonitas taas, et harjumuse jõud on suur ning uute olukordadega kohanemine võtab aega. "Õnneks ei ole seni politseile teadaolevalt nendel ristmikel liiklusõnnetusi juhtunud," kinnitas ta ja rõhutas, et libeda tulekul tuleb olla eriti ettevaatlik.

Sikk ütles, et peatee suuna muutmine Tallinna-Torni tänava ristmikul on tingitud 10 km/h kiiruspiirangu sisseviimisest kesklinnas. See aitab kesklinna alale sõites kiirust maha võtta.