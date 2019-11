Kirjanduskonkursil "Serva pääl" laureaate nii saartelt kui ka mandrilt

Eile Tartus oma järjekordse teatritüki esietenduseks valmistunud näitekirjanik Piret Jaaks ütles Saarte Häälele, et sai võistlusest teada kirjanike liidu kaudu ja see tuli täpselt õigel ajal. "Mul on ühes rannikuäärses külas üks väike talu ja sellega seoses oli üks lugu juba peas küpsemas. Seetõttu tundus see täiesti õige koht, kuhu kirjutada," lausus ta. "Saared ja saarerahvas olid teemad, mis mind sel hetkel nagunii kõnetasid."