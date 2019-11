Kuressaare Haiglas uus endokrinoloog

Kuigi dr. Merendi on ka sisearst, on ta viimastel aastatel tegutsenud peamiselt just endokrinoloogina ja Kuressaare Haiglasse tuli ta staažika endokrinoloogi ja oma hea tuttava Virge Nemvaltsi kutse peale. "Me saame omavahel hästi läbi ja on tulnud jutuks, et kuna dr. Nemvalts koormust vähendab, oleks vaja see koht täita," märkis reedel Kuressaares vastuvõtte alustanud arst. Ta lisas, et Saaremaal ta varem erialaselt tegutsenud ei ole ning on siiani dr. Nemvaltsi juures vaid suve nautimas käinud. "Kuressaare Haiglast ootan seda, et tööd saaks teha mõnusalt ja stressivabalt ja ma olen kindel, et nii see saab ka olema. Praegu on algus olnud igal juhul ääretult paljutõotav, sõbralikud inimesed on ümberringi," tähendas Ulvi.