Varas. Foto on illustratiivne.

Esmaspäeval sai politsei teate, et Orissaares on sisse murtud Sadama tänaval asuvasse kuuri ja varastatud alkoholi. Kuuris hoidis oma varusid Realiseerimiskeskuse kauplus. Politsei piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on kahju tekitatud 130 eurot ning juhtunu osas alustati väärteomenetlust.