Saaremaa merekultuuriselts sai 25

Seltsi liikme Ülo Roosi sõnul on mereline ühendus suutnud oma tegevusega köita nii seltsi liikmeid kui ka kõiki merest ja merekultuurist lugupidavaid inimesi. “Meenub Albert Uustulndi monumendi avamise õhtu. Meeles on kirjanik Ülo Tuuliku tunnustus. Ülo ütles, et te ei tea ise ka, millega te olete Eesti mastaabis hakkama saanud.”