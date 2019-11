Tugikeskus startis ametlikult Eesti tipu poole

Tugikeskuse loomise otsus võeti vastu aastapäevad tagasi ning tööd alustati 1. septembril. Keskuse juhataja Aaro Nursi ütles, et nii hilja toimub tutvustamisüritus ajapuuduse tõttu. "Kogu aeg on kiire olnud," rääkis Nursi. Tema sõnul on nüüd töö käivitunud ja tugikeskuse spetsialistid on haridusasutustes tööl. Erinevate spetsialistide töörühmade juhid ise tutvustasid eile Meri hotellis toimunud üritusel oma tööd ka põhjalikumalt.