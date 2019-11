Riigil tuleb lennukite vanusepiirang üle vaadata

"Vaidlustuskomisjon leidis kõiki hanketingimusi nende kogumis hinnates, et 2000. aastal või hiljem toodetud lennuki kasutamist nõudev kvalifitseerimise tingimus ei ole õiguspärane," selgitas sel nädalal asja üle otsustanud komisjoni liige Mart Parind . Kvalifitseerimise tingimused on Parindi sõnul vahend kontrollimaks, kas pakkuja eeldatavasti suudab sõlmitavat hankelepingut nõuetekohaselt täita.

VAKO otsuses on märgitud, et praegu on Euroopa Liidus aktiivses kasutuses ka lennukid, mis on toodetud 35 või enam aastat tagasi ja nimetatud lennukid omavad kõiki õigusaktides sätestatud õigusi teenindada liinilende ning neid lennukeid peetakse turvaliseks.