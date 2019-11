Hooldekodu sai kopsaka rahasüsti

SA-ga Lääne-Saare Hoolekanne sõlmitud lepingu järgi on toetuse eesmärk kindlustada hooldekodu jätkusuutlikkus. Selle raha eest tuleb korraldada töötajatele kutsetunnistuste taotlemiseks vajalikud koolitused.

Neljast seinast ei piisa

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on kutsekvalifikatsiooni nõue hooldekodudele kohustuslik ja seotud tegevusloa väljastamisega. Niitsi andmeil on seni koolituse läbinud 15 töötajat ja kõik saanud hooldustöötaja 3. taseme kvalifikatsiooni.

Marili Niits FOTO: Saarte Hääl

Osa tegevustoetusest on ette nähtud mööbli soetamise ja väiksemate ehitustööde kulude ning üldiste kulude katteks.

Saaremaa Valsi juhataja Eve Läätse sõnul sai musta pesu ladu ventilatsiooni, klientide pesuruum maja 1. korrusel on kasutusel ning ka 3. korruse siseruumide parendused valmis. Juhataja hinnangul olid kõik need tööd hädavajalikud, et hooldekodu saaks toimida ja vastaks nõudmistele.

Läätse sõnul tuli maja kolmanda ja neljanda korruse avamiseks hankida juurde hooldustöös vajalikke ratastel liikuvaid laudu ja riiuleid. Samuti tuli juurde soetada pesu- ja hooldustarvikute ladudesse riiuleid ning garderoobikappe hooldustöötajatele.

Lääts tõdes, et klientide arv kasvab ning üha rohkem on nende seas voodihaigeid. Sestap on hooldekodul vaja abivahendeid toitmiseks, lamatiste ennetamiseks, samuti meditsiinitarvikuid ja invaabivahendeid, näiteks ratastoole.

"Pelgalt neljast seinast ja hooldajatest ei piisa, et inimväärselt hooldada sellises terviseseisundis klientuuri, nagu meil täna on," ütles Lääts. "Tulemusliku hooldustöö jaoks on lisaks tööjõule olulised ka õiged abivahendid ja töövahendid."

Raskused möödas?

Kas valla ühekordsest tegevustoetusest piisab, et hooldekodu Saaremaa Valss edaspidi ise hakkama saaks?

Juhataja Eve Läätse sõnul on see "vägagi filosoofiline küsimus". "Prognoosin, et hooldekodu on kasvuraskused suures osas üle elanud," lausus Eve Lääts. "Valla toetuse abil oleme saanud oma majanduse stabiilseks."

Läätse sõnul peab Lääne-Saare Hoolekanne olemasolevate klientide kohamaksuga tagama hooldekodus maksimaalselt heal tasemel hooldusteenuse. "Eeldame, et saame hakkama."

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on eesmärk, et järgmisel aastal toimiks asutus ilma tegevustoetuseta.