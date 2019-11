Martin Vesbergi Saarte Hääles ilmunud essee võitis konkursi

Õpetaja Rita Ilvese juhendamisel kirjutatud essees "Mets õpetab, kuidas elus käituda" märgib Vesberg, et nii nagu auto, vajab ka inimene aeg-ajalt survepesu.

Just seepärast, et küürida end puhtaks kõigest, mida pakub porine ja vihkamist täis igapäevaühiskond, käibki ta tihti metsas. Martin Vesberg ütles Saarte Häälele, et võit oli üllatus, sest varem pole ta sellistel konkurssidel eriti osalenud ja nüüd läks kohe nii hästi.