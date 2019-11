Siidisabad jõudsid Saaremaale talvituma

Proua tundis huvi, mis linnud need niisugused on ja kas sellise parve sattumine Kuressaarde novembri viimastel päevadel on tavapärane. Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi selgitas, et tegu on siidisabadega ja nende jõudmine hilissügisel meile talvituma on tavaline ja igal sügisel korduv ilus loodusnähtus.