Sõdurpoiste sokikampaania tõi taas hea saagi

Sõdurpoiste arv on igal aastal erinev, kõige rohkem on olnud korraga aega teenimas 175 saare noormeest. "Tavaliselt on ikka üle saja kogu aeg, see number varieerub veidi," ütles naiskodukaitse Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk Kadi raadiole.

"Seekordne sokisaak on väga hea," tunnistas Pitk. "Ma loodan küll, et sel aastal saavad kõik poisid sokipaari," sõnas ta. "Praegu on 116 sokipaari ja ma usun, et poiste arv on ka üsna samas järgus."

Tänavu koguti sokke üheksas paigas üle Saaremaa: usinad kudujad said sokke tuua Orissaare raamatukogusse, Kaitseliidu Saaremaa maleva staapi, Tornimäe põhikooli, Saarte Hääle toimetusse, Salme lasteaeda, Leisi teenuskeskusesse, Pärsama rahvamajja, Valjala raamatukogusse ja Muhu Hellamaa külakeskusesse. "Kõigisse neisse on sokke toodud. Kuhu rohkem, kuhu vähem, aga on," tähendas Pitk.