Kaubamajas saab täita Kallemäe laste kingisoove

Kaubamaja üldjuht Ülle Puppart ütles Kadi raadiole antud intervjuus, et kingisoovide täitmine algab sel nädalavahetusel, kui kätte jõuab ka 1. advent. Pupparti sõnul on laste soovid juba nendeni jõudnud ning need seatakse kaubamaja infoleti kohale kinnitatud kuuseoksale. Kõik soovid ja laste nimed on kirjas n-ö soovilindudel.

"Põhiline, et soovid saaksid täidetud, ja need ei ole üle mõistuse küsimised lastel, armsad soovid on neil," ütles Puppart. "Väga armas on lugeda, et küsitakse kasvõi sooje sokke, mitte midagi suurt ja kallist."