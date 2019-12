Valjala kooli ajalooõpetaja pälvis aasta hiiesõbra tiitli

Tänukirjad anti täna üle Tartus Eesti Maaülikooli aulas, kus autasustati hiite kuvavõistluse võitjaid ning kuulutati välja aasta hiie sõber, kelleks sai Valjala kooli ajalooõpetaja Ester Vaiksaar . Au jätkus aga Saaremaale veelgi - Körgema allika hoidja tiitli pälvis Leo Filippov . "Saaremaal Jämaja kihelkonna Lõupõllu küla riigimetsas asub Körgema Völu alligas. Metsaülemana töötades hoidis Leo Filippov 1970. aastatel ära allika ümbruse lagedaksraiumise, päästes rüüstamisest tundliku veesilma ja elurikka metsa," vahendas ERR. "Hiljem on ta koos mõttekaaslastega allikat korrastanud ja valvanud. Oma tegevusega on Leo Filippov heaks eeskujuks teistele metsameestele ja samuti kõigile Eesti inimestele."

Tunnustust jagus ka Martin Kivisoole ja Tihuse turismitalule: "Tihuse turismitalu ja Martin Kivisoo on aastatel 2008-2019 pannud välja Hiite kuvavõistluse Saarte auhinna; samuti on nad pikka aega tutvustanud Muhumaa pühapaiku kuvanäitusel, teabestendidel ja ekskursioonidel. Sellega on Martin Kivisoo ja Tihuse turismitalu tublisti kaasa aidanud pühapaikade tutvustamisele ja väärtustamisele ning olnud eeskujuks kõigile Eesti ettevõtetele."