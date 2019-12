Ringkonnakohus: Rannaaugu sadam rajati pettusega

Tallinna ringkonnakohus mõistis sadama ehitajalt välja 170 377,82 eurot kriminaaltulu. "Maakohtu otsus kuulub tühistamisele, kuna maakohus on rikkunud oluliselt kriminaalmenetlusõigust ja on kohaldanud ebaõigesti materiaalõigust, mis on viinud põhjendamatu kohtuotsuse tegemiseni," teatas ringkonnakohus.