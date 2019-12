Hooldekodu juht lahkub ametist

Lääne-Saare Hoolekande nõukogu esimehe Tiiu Aro sõnul on sihtasutuse uus nõukogu oktoobri algusest kokku saanud kolm korda. "Meil juhatajale etteheiteid ei ole," kinnitas Aro. "Valdkond on aga keeruline ja hooldekodusse personali raske leida."

Ligi aasta eest Soomest Saaremaale hooldekodu tööd juhtima tulnud Eve Läätse sõnul lahkub ta perekondlikel põhjustel. "Kui pool elu ehk mu pere on Soomes, siis on raske end kahe maa vahel jagada," ütles Lääts. "On aeg pere tööst tähtsamale kohale seada."