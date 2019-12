Ametikooli õpilased osalevad rahvusvahelises koostööprojektis

Projektis osalevad koolid kuuest riigist, nii kutseõppeasutused kui üldhariduskoolid. Projekti raames on igas koolis moodustatud Erasmus+ YES klubid (Erasmus+ YES club), millega liitumiseks soovija täitis ankeedi ja põhjendas oma soovi projektitöös osaleda. Tähtsal kohal projektitöös on igapäevaeluks vajalike kompetentside arendamine nagu suhtlemisoskus, koostöövalmidus, loomingulisus, infotehnoloogia kasutamine.

Paraneb ka osalejate inglise keele oskus, sest projekti töökeel on inglise keel. Projekti sihtgrupp on põhikoolijärgsed õpilased ja õpetajad. Teemad koolide vahel on jaotatud järgmiselt: tervis ja sport – Horvaatia, kultuuripärand – Türgi, keel-ideaalid ja vaimsus – Itaalia, e-kodakondsus – Eesti, jätkusuutlikud rohelised linnad – Portugal, tolerantsus – Hispaania.

Projektikohtumistel toimuvad õpi- ja töötoad koolides, teemakohased õppekäigud ja kohtumised valdkonna spetsialistidega. Avardub osalejate silmaring Euroopa kultuuride ja keelte mitmekesisusest.

Koostöö raames valmib Euroopa Kodaniku Profiil, milles on projekti töö käigus välja toodud jätkusuutliku Euroopa väärtused.

FOTO: Kuressaare Ametikool

Osalejate muljed esimesest projektikohtumisest Horvaatias

Heinrich Mei, tarkvaraarendaja 3. kursus

11.-16. novembril olime ERASMUS+ projektiga Horvaatias. Käinud seal juba sama projektiga eelmisel aastal, mõtlesin, et sealne imeilus loodus mind enam üllatada ei saa. Kuid siiski, nähes nende grandioosseid mägesid, vajus mul suu uuesti lahti. Kuna suvehooaeg oli juba läbi, siis ilm polnud oluliselt soojem kui Eestis, sadas ainult palju rohkem. Meid see muidugi ei häirinud, sest olime veekindlad riided juba kodust kaasa võtnud.

13. novembril oli meil kavas minna praamiga ühele saarele, aga eelmisel päeval olid tervet Horvaatiat räsinud karmide tormituulte tõttu jäi see ära. Selle asemel oli meile valmis mõeldud plaan B. Selle eest võib tänada Horvaatia õpetajat Romanat, kes hoolitses, et meie reis mööduks nii muretult kui võimalik. Sellega sai ta suurepäraselt hakkama. Nii külastasime väikest, aga armsat linnakest Opatijat. Kuna see koht oli mõeldud rohkem suveturistidele, siis oli see praegu peaaegu inimtühi. Pärast seda sõitsime kõik koos bussiga meid majutavate horvaatide kodulinna Daruvari. Sinna sõit oli parajalt pikk, umbes 4 tundi. Et olime pikast päevast väsinud, siis enamik kasutas seda, et saada mõni tund uneaega juurde.

Kogu projekt on väga hästi korraldatud ja loodan taolistes veel osaleda.

Alex Nurmberg, tarkvaraarendaja 3.kursus

Novembri teisel nädalal sain võimaluse uuesti Erasmus+ projektiga külastada Horvaatiat ja juba koduseks saanud Darovari linna. Lisaks nägime seekord ka huvitavat Horvaatia läänerannikut. Mulle meeldis reis väga, kuna nägin tuttavaid, nägin uusi huvitavaid kohti ja sain tuttavaks paljude huvitavate inimestega.