Kuressaares ähvardasid tanklatöötajat noaga kaks 20-aastast naist

„Politsei reageeris teatele koheselt ja asus juhtunu asjaolusid selgitama,“ ütles Kuressaare juhtivuurija Ahti Lepp. „Teame täna, et teo panid toime kaks 20-aastast naist, kes on tankla operaatorfirma ees ka vabandanud,“ lisas ta.

Prokurör Rainer Amur ütles, et kahtlusaluseid vahi alla võtta ei ole plaanis. „Seni kogutud tõendite ja esialgsete ütluste põhjal paistab, et tegu oli äärmiselt ebaõnnestunud naljaga. Naised on varem karistamata, keegi viga ei saanud ning pole põhjust karta, et nad hakkaksid uurimisest kõrvale hoidma või sarnaste tegudega jätkaksid. Seetõttu ei näe prokuratuur praeguse info põhjal vajadust naisi vahistada.“