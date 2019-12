Kuidas kontrollida oma metsa kohal käimata?

Sellised juhtumid panevad metsaomanikke muretsema! Kuidas kontrollida oma metsa olukorda, kui ise metsa lähedal ei ela? Ohuks pole mitte ainult kerge tulu tagaajajad, vaid ka järjest sagenevad tormid. Hea, kui on usaldusväärseid naabreid, kes sulle juhtunust teada annavad, aga kui ka neid ei ole?

Abiks saavad olla aga uued nutikad lahendused. Näiteks on metsandustarkvarale keskendunud ettevõttel Deskis koos Läti kolleegidega valminud igaühe metsaportaal ForestMan. Muude võimaluste seas saab ForestMan´i kaudu kasutada satelliidiandmeid, mis näitavad metsa olukorra kohe ära. Näiteks saab huvipakkuva metsapiirkonna analüüsimisele saata ja saada vastuse, kas seal on viimase kuu või aasta jooksul toimunud muutusi – tuulemurd, lageraie või põleng. Nii on metsaomanikul kohe selge, kas metsas on toimunud midagi, millest ta ei teadnud. Olemasolevaid andmeid uuendatakse iga kuue päeva tagant, mis tagab operatiivse ülevaate toimunust.

Rakenduse kasutamiseks trükib kasutaja veebisaidi otsinguaknasse oma metsakinnistu nime või registrinumbri ja otsib huvipakkuva ala esmalt kaardi pealt üles. Seejärel on tal võimalus sirvida selle piirkonna kohta käivaid erinevaid geoinfot sisaldavaid kaarte – ortofotosid ja kruntide piire. Edasi on võimalik teha päringuid erinevatesse veebiregistritesse ning vaadata, milline info on seal huvipakkuva ala kohta olemas – näiteks kas otsitavas piirkonnas kehtivad mingid looduskaitse valdkonnast lähtuvad piirangud.

Soovi korral saab metsaomanik tellida endale ka teavituse, mis informeerib teda metsas toimunud muutustest kuus korda aastas. See tähendab, et värske info metsas toimunu kohta jõuab metsaomanikuni üle ühe kuu. Eraisikutest metsaomanikele mõeldud teavitussüsteem on võimeline kontrollima kuni sadat erinevat metsaeraldist. Teenuse hind – kolmsada eurot aastas – on ühe kuu kohta väiksem kui paagitäie bensiini hind. Eraldi saab kokku leppida ka tihedamas teavituses, rohkemate metsaalade kontrollis ja näiteks ka tulekahju või tormimurru tuvastamises. Alati ei ole vaja sadu kilomeetreid sõita, et veenduda – minu metsas on kõik nii, nagu olema peab!