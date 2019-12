Cello Kids täitis Raekoja muusikaga

"Kuigi ansambel ise on kokku 11-liikmeline, toimus möödund maikuus esimene Cello Kids suur ühismängimine, kus lisaks Saaremaa lastele tulid koos mängima ka Tallinna ja Saue noored muusikud ning kultuurikeskuses oli laval kokku pea 40 noort tsellomängijat," rääkis Aruväli. Ta lisas, et mandril levinud kuuldused toredast tšellolaste ansamblist on viinud selleni et kevadisest ühiskontserdist on kasvamas traditsioon, kuid saare laste loodud ansambel jätkab oma tegevusega ka aastaringi.