LUGEJA KIRI: Vallajuhid, sõitke ise meie linnaliinibussiga!

Sõidan Kuressaares regulaarselt linnaliinibussiga marsruudil Tuulte Roos – haigla – kesklinn. Nüüd tahan kutsuda meie vallavõimu esindajaid: tulge kabinettidest välja elu keskele ja sõitke kasvõi üks päev selle bussiga, et näeksite, millist võitlust on eakad sunnitud oma igapäevase liikumise nimel pidama.

Buss, mis sellel marsruudil liigub, on küll suurem, aga väga kõrgete astmetega. Paljud inimesed, kes selle bussiga sõidavad, liiguvad küünarkarkude, isegi tavalise kahe karguga. Kindlasti on vähemalt osa neist inimestest läbi teinud põlve- või puusaoperatsiooni. Bussi sisenemine on aga tõeline katsumus. Isegi neil, kes liikumiseks abivahendit ei vaja, annab sellise kõrgusega astmetest üles saada. Seda on tõesti kurb vaadata.