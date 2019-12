Euroapteek kolib Saaremaa kaubamajast üle tänava Rae keskusse

Kolimise põhjus on Euroapteegi juhatuse liikme Helis Selge sõnul lihtne – nad teevad saarlaste elu lihtsamaks – Rae keskuses on võimalik apteeki kauem lahti hoida ja seda on ka lihtsam üles leida. Apteek avatakse 17. detsembril. "Saaremaa kaubamajas asuva apteegi sulgeme," lisas Selge.