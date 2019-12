"Kuuuurija" võttis kurikuulsa petturi taas pihtide vahele

Olgugi et Haavel on tingimisi vabaduses ja kriminaalhooldaja valve all, jätkab ta "Kuuuurija" väitel endiselt vanuritelt raha küsimist. Saatejuht Katrin Lust tabas naise Õismäe kortermajast, kus ta kehva tervisega vanainimese juures koristamisega ametis oli.