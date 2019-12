Ooperipäevade salamüügil oli menukaim "Võluflööt"

Ooperipäevade meediajuht Lauri Aav ütles, et üllatuslikult osutus väga menukaks ka ööooper "Põrm" ("Dust"), mis nüüd teistkordse katsetusena Opera Royal´i telgis ettekandele tuleb. Aav lisas, et salamüügi tulem oli mullu "ümmargusem kui sel aastal", aga kindlasti johtus eelmise aasta edu “ Mr Georg Otsa” lisaetendusest, mille piletid vahetult enne salamüüki müügile saabusid. "Samas saame öelda, et pooled piletid on tänaseks omaniku leidnud, mis on rõõmustav. Eriti võrreldes ooperipäevade algusaegadega, mil järgmise aasta kava tuli välja ja piletid müügile veebruari keskel."