Vald otsib Tartu bussiliini käigus hoidmiseks lahendust

Abivallavanem Jaan Leivategija tõdes, et kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada kaugliinidel kommertsvedajate tegevust on piiratud.

"Oleme liini vajalikkusest rääkinud nii maanteeameti kui ka Lux Expressiga," ütles Leivategija. "Lux Expressi põhjendused liini lõpetamiseks olid arusaadavad ja kahjuks nad oma otsust ei muuda."

Leivategija andmeil on maanteeamet hakanud otsima ettevõtteid, kes liini üle võtaks. "Oleme ka ise rääkinud kohalike vedajatega, kas nad oleksid valmis seda tegema," lausus abivallavanem. Tema sõnul pole keegi selleks aga soovi avaldanud, kuna info Lux Expressi otsuse kohta on alles uus.

Leivategija sõnul leiavad transpordiettevõtted, et Kuressaare ja Tartu vahelist bussiliini on väga kallis üleval pidada. "See vajab kahte bussijuhti ja praegu küsitava piletihinna ja reisijate arvu puhul on liini tasuvus küsitav," tähendas Leivategija. "Samas – kui hinda tõsta, siis reisijate arv suure tõenäosusega väheneb."

Ühe ideena on vallavalitsus transpordiettevõtetele välja pakkunud mõtte ainult Pärnuni ulatuvast liinist sellistel kellaaegadel, et inimestel oleks võimalus Pärnu bussijaamas mugavalt ümber istuda Tartusse sõitvatele bussidele ja Tartust tulijatel Pärnu kaudu Saaremaale jõuda. "See tooks ka liini ülalpidamiskulusid alla," märkis Leivategija.

"Lux Expressi pakutud võimalus sõita Tartusse üle Tallinna jätaks ühenduse Tartuga alles, küll 50 minutit pikemana ehk ebamugavamana," rääkis abivallavanem.

Leivategija sõnul soovivad inimesed Saaremaalt sõita bussiga kindlasti ka Pärnusse ja Viljandisse.

"Seda saaks ümberistumisvõimalusega korraldada ka nii, et sõiduaeg ei pea ilmtingimata pikenema," leidis abivallavanem. Ta lisas, et liini doteerimise küsimus kerkib siis, kui keegi liini üle ei võta või alternatiivset lahendust ei paku.

"Muidugi on ühendused mandriga meie jaoks tähtsad ja ühe bussi kadumine Tartu liinilt on meie hinnangul suur probleem, mis võib mõjutada lisaks üldisele ühendusele kindlasti ka noorte otsuseid ülikooli valikul," rääkis Leivategija. "Kui selgub, et keegi liini üle ei võta või mugavaid ümberistumisi võimaldavaid uusi liine ei ava, teeb Saaremaa vald kindlasti maanteeametile taotluse avada doteeritud kaugliin."