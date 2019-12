Õpilasfirmad müüsid jõululaadal uudseid tooteid

Tarkvaraarenduse 2. kursuse õpilased tutvustasid laadal enda loodud äppi RideB, millega saab pakkuda ja otsida sõiduteenust Saaremaalt mandrile ja tagasi. Karolin Pildeni sõnul küpses mõte tegelikult õpetaja peas, kuid tema andis ajanappuse tõttu selle hoopis õpilastele ellu viia. “Esialgu pidi see olema ühe tunni raames, aga mõtlesime, et miks mitte sellest midagi suuremat teha,” rääkis Karolin Pilden. “Kogu asja mõte on viia kokku inimesed, kellel on mandrile sõites autos ruumi, ja need, kes parasjagu mandrile sõita tahavad. Sinna saab märkida sõidu algusaja, vabade kohtade arvu, sõidu hinna ja muu vajaliku. Inimesed, kes otsivad küüti, leiavad sealt endale vajaliku info.” Üksikasju saab kokku leppida jututoas. Õpilaste sõnul vajab äpp veel arendamist, ent juba veebruaris on lootust see kõigile kasutada anda. Infot õpilasfirma äpi arengute kohta saab Facebooki lehelt ÕF RideBy.